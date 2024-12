Nostalgia Serie A: Beto torna a gennaio per la corsa Champions League | Prestito con obbligo di riscatto

Possibile ritorno in Italia per Beto - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Beto, la Serie A gli manca tantissimo: a gennaio può tornare per la corsa Champions League, arriva in prestito

Il suo impatto con la Premier League non è stato del tutto devastante. Se si guardano solamente le statistiche ha messo a segno solamente 7 reti in 48 gare. Decisamente troppo poche per uno che, di mestiere, fa appunto il centravanti.

Numeri decisamente diversi quelli che aveva collezionato nella sua esperienza in Italia, precisamente all’Udinese, con 22 centri. Per Beto è possibile un ritorno in Italia. Le voci, in merito a ciò, aumentano sempre di più.

Non può che essere una ottima notizia per il club fortemente interessato al costo del suo cartellino. Tanto è vero che la società vorrebbe prelevarlo in prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che potrebbe piacere agli inglesi che si libererebbero molto volentieri di lui.

La società punta proprio a lui per rinforzare il reparto offensivo della squadra che, in queste ultime partite, non sta andando affatto bene. L’obiettivo principale è entrare tra le prime quattro per un posto alla prossima edizione della Champions League.

Beto, il ritorno in Serie A è tutt’altro che impossibile: le ultime

Tra le squadre che sono alla ricerca di un attaccante, per la sessione invernale di gennaio, spicca sicuramente la Roma. Il solo Artem Dovbyk, capocannoniere dei giallorossi, non basta. Anche perché, nel caso in cui il nazionale ucraino dovesse dare forfait, non ci sono alternative valide. Bocciato, quindi, Eldor Shomurodov che continua a non convincere del tutto Claudio Ranieri.

Il mister, tra l’altro, lo ha allenato nel corso della sua penultima esperienza a Cagliari. Ed è per questo motivo che, nella Capitale, avanza sempre di più il nome del nativo di Lisbona pronto a riabbracciare la Serie A dopo un anno e mezzo dal suo addio. Beto, in ogni caso, partirebbe come riserva di Dovbyk ma avrebbe comunque il suo spazio visto che gli impegni da affrontare per i giallorossi sono molti.

Beto, il club fa sul serio: pronto il prestito con obbligo di riscatto

La Roma è intenzionata a fare sul serio per assicurarsi le prestazioni sportive dell’attaccante 25enne. L’obiettivo, come riportato in precedenza, è quello di chiederlo in prestito ma con obbligo di riscatto.

Lo stesso che può essere fissato sulla cifra di 20 milioni di euro. Un prezzo che spaventa (non poco) i Friedkin pronti a chiedere uno sconto importante ai “Toffees”.