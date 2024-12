“Lo scambio si può fare”: Giuntoli e De Laurentiis OK | Napoli-Juve si accende prima di Natale

Calciomercato, possibile scambio da urlo tra Napoli e Juventus: arriva l’ok per la sessione invernale di gennaio

In campo la Juventus ed il Napoli si sono già affrontate, ma non hanno affatto regalato spettacolo visto che all’Allianz Stadium è andato in scena uno scialbo 0-0 che non ha fatto divertire nessuno. Le cose, però, potrebbero cambiare in ottica calciomercato.

I due club, infatti, potrebbero essere le protagoniste principali di uno scambio che avrebbe del clamoroso. Non è da escludere, a questo punto, che sia De Laurentiis che Giuntoli possano ritornare a parlarsi per affrontare questo importante argomento.

Anche perché le due squadre hanno i loro motivi per farlo. Agli azzurri serve un difensore. Stesso discorso vale anche per i bianconeri (soprattutto dopo gli infortuni di Bremer e Cabal), ma anche rinforzare l’attacco non dispiacerebbe affatto alla “Vecchia Signora”.

Non solo: anche un ex calciatore partenopeo, nel corso di una intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘, ha voluto dare il proprio consenso in merito a questo clamoroso scambio.

Napoli-Juventus, scambio da urlo: ADL e Giuntoli al lavoro

Anche Giuseppe Bruscolotti, ex terzino e storico capitano del Napoli, è favorevole allo scambio tra Napoli e Juventus. Ovvero quello che porterebbe nel capoluogo campano il difensore esperto come Danilo e a Torino l’attaccante Giacomo Raspadori. Entrambi i calciatori non rientrano nei piani tecnici dei loro rispettivi allenatori.

Il brasiliano sta giocando, ma solo per cause di forza maggiore visti gli infortuni che hanno colpito il club bianconero. Il classe 2000, invece, non riesce a ritagliarsi il suo di spazio visto che nel reparto offensivo la squadra azzurra è colma di ottimi attaccanti. Non è da escludere, a questo punto, una loro possibile partenza per andare a giocare altrove.

Juventus-Napoli, scambio da urlo: in arrivo i primi regali di Natale

Antonio Conte non si opporrebbe affatto ad una partenza di Raspadori. Ovviamente, però, vorrebbe un calciatore che lo possa sostituire in maniera degna. Ma se dovesse arrivare il centrale ex Real Madrid e City sarebbe contento in ogni caso.

Stesso discorso vale per Thiago Motta che è alla ricerca costante di un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic (in questo momento out per infortunio). L’alternativa che porta al nome di Milik non piace molto all’italo-brasiliano visto che non lo reputa il suo sostituto, tanto da inserirlo nella lista dei possibili calciatori partenti (l’ex Napoli piace in Turchia).