Dobbiamo venderti, profumi di plusvalenza: 40 milioni di euro e Marotta lo manda via | Il 1° giugno svuota l’armadietto

Calciomercato Inter, possibile cessione per un big di Inzaghi: Marotta pronto a venderlo per ben 40 milioni di euro

Nel corso della serata del “Gran Galà del Calcio 2024” l’Inter ha letteralmente dominato per quanto riguarda i vincitori. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che, nella passata stagione, i nerazzurri hanno conquistato lo scudetto e la seconda stella.

Tra i premiati la coppia d’attacco d’oro Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Nella lista anche Yoann Sommer, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Più che soddisfatto il presidente Beppe Marotta che guarda con un certo ottimismo al futuro. Così come guarda anche al mercato, ma quello in uscita. Tra i calciatori pronti ad andare via spicca un elemento fondamentale nello scacchiere di mister Inzaghi.

Tanto è vero che i nerazzurri potrebbero venderlo per una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro. Nel caso in cui dovesse arrivare questa somma di certo Marotta lo lascerebbe partire ad occhi chiusi e senza troppi problemi.

Calciomercato Inter, possibile uscita dai nerazzurri: valutato 40 milioni

Difficile, se non impossibile, che questa possibile trattativa possa verificarsi nella sessione invernale. Anche perché Inzaghi non vuole affatto modificare nulla nel suo team. Un discorso che potrebbe essere spostato per la prossima estate e che riguarda Yann Bisseck. Il difensore centrale, dopo una passata stagione non da protagonista, si sta ritagliando uno spazio importante nella formazione di Inzaghi.

Tanto è vero che il manager piacentino non può farne assolutamente a meno, sia in campionato che in Champions League. Il classe 2000, arrivato per quasi 7,5 milioni di euro a Milano, potrebbe fare molto presto ritorno in Germania dove è cresciuto calcisticamente. Ma in un club che ha come motto solamente la vittoria. Si tratta del Bayern Monaco alla ricerca, appunto, di un giovane difensore da dare al tecnico Kompany.

Inter, cessione possibile: tutto grazie alla plusvalenza

Una possibile plusvalenza quella che potrebbe applicare Marotta nei confronti del 24enne. In questo momento il calciatore non rientra assolutamente nella lista dei cedibili e di quelli in partenza. Solamente nel caso in cui dovesse arrivare una offerta, a dir poco irrinunciabile, allora la questione potrebbe cambiare.

Magari una cifra che si avvicina intorno ai 40 milioni di euro, soldi che i bavaresi non avrebbero alcun problema nel spendere. Soprattutto se si va a rinforzare una difesa che sta dominando in questa stagione in Bundesliga.