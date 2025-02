La partita Bari-Cremonese, valida per la 26ª giornata di Serie BKT, sarà trasmessa in diretta gratuita su DAZN. Il Bari, guidato da Moreno Longo, cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta con la Juve Stabia, mentre la Cremonese di Giovanni Stroppa, reduce da una vittoria contro il Sudtirol, punterà a consolidare la sua posizione in classifica. Gli utenti non abbonati a DAZN potranno seguire il match registrandosi gratuitamente sulla piattaforma.

Continue Reading