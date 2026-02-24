Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi dei match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. A “San Siro”, vanno al riposo sul risultato di 0-o Inter e Bodo Glimt, dopo una prima frazione di gioco in cui i nerazzurri sono andati più volte vicini al gol del vantaggio. Nei secondi 45 minuti la formazione di Christian Chivu sarà chiamata a ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nel match di andata. Buon primo tempo da parte del Newcastle, che va al riposo in vantaggio 2-0 sul Qarabag: decidono al momento il match le reti di Tonali e Joelinton. Di seguito i risultati parziali:

Inter-Bodo Glimt 0-0

Leverkusen-Olympiakos 0-0

Newcastle-Qarabag 2-0