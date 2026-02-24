Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 223127

L’attaccante della Juve Stabia, Alvin Okoro, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club. Il centravanti ha anche fatto una menzione d’onore all’ex esterno del Palermo, Salim Diakite.

«La Serie B è veramente tosta – ha dichiarato l’attaccante – Spero di non trovare mai avversari come Diakitè da dover affrontare, Salim è troppo forte»

Okoro ha poi parlato del suo impatto con la nuova squadra: «Quando ti senti desiderato è veramente una bella cosa, ti dà carica e quel qualcosa in più. A Castellammare vedo che si vive di pane e calcio, è una piazza che ci tiene tantissimo. Ho trovato un gruppo giovane e unito, ed è stato facilissimo inserirmi»

Infine, il centravanti confessa: «Essendo tutti giovani è ancora più facile trovare connessione fuori dal campo. E quando c’è sintonia fuori, in campo viene tutto più facile»

 

 

Altre notizie

palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
monterisi-6-1024x684

Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 152448

Juve Stabia, Diakité si presenta: «Qui mi hanno fatto sentire davvero voluto. Darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-24 223127

Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 214813

Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
monterisi-6-1024x684

Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026