Juve Stabia, Okoro: «Spero di non dover affrontare mai avversari come Diakitè, è troppo forte»

L’attaccante della Juve Stabia, Alvin Okoro, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione con il suo nuovo club. Il centravanti ha anche fatto una menzione d’onore all’ex esterno del Palermo, Salim Diakite.

«La Serie B è veramente tosta – ha dichiarato l’attaccante – Spero di non trovare mai avversari come Diakitè da dover affrontare, Salim è troppo forte»

Okoro ha poi parlato del suo impatto con la nuova squadra: «Quando ti senti desiderato è veramente una bella cosa, ti dà carica e quel qualcosa in più. A Castellammare vedo che si vive di pane e calcio, è una piazza che ci tiene tantissimo. Ho trovato un gruppo giovane e unito, ed è stato facilissimo inserirmi»

Infine, il centravanti confessa: «Essendo tutti giovani è ancora più facile trovare connessione fuori dal campo. E quando c’è sintonia fuori, in campo viene tutto più facile»