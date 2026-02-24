Champions League: a “San Siro” l’Inter perde 2-1 contro il Bodo Glimt e saluta la competizione. I risultati finali

Si concludono i match di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League in programma stasera. Arriva una brutta sconfitta casalinga per l’Inter, che a “San Siro” perde 2-1 contro il Bodo/Glimt e viene eliminata dalla competizione: decisive per i norvegesi le reti di Hauge e Evjen, inutile per i nerazzurri la rete che accorcia le distanze firmata da Bastoni. Mentre, passa agli ottavi di finale il Newcastle, che si impone sul risultato di 3-2 sul Qarabag dopo un match mai stato in discussione. Termina invece 0-0 l’incontro tra Leverkusen e Olympiakos, con i tedeschi che passano al turno successivo dopo il 2-0 del match di andata. Di seguito i risultati finali:

Inter-Bodo/Glimt 1-2 ( 58′ Hauge; 72′ Evjen; 76′ Bastoni)

Leverkusen-Olympiakos 0-0

Newcastle-Qarabag 3-2 (4′ Tonali; 6′ Joelinton; 51′ Duran; 52′ Botman)