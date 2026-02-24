Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Ospite alla trasmissione “11 in campo” di LaC TV, il capitano del Catanzaro, Pietro Iemmello, ha analizzato la lotta al vertice per la conquista della promozione diretta, rivelando anche l’obiettivo dei giallorossi.

«Per qualità di rose penso che Palermo e Monza siano due corazzate e in Serie B c’entrano poco» ha dichiarato l’attaccante, aggiungendo: «Il Venezia ha indubbiamente un altro motore e delle individualità da Serie A, inoltre è guidato da un allenatore che li ha plasmati come lui voleva».

Un commento anche sul Frosinone, sorpresa del campionato: «I ciociari sono quelli che stanno sorprendendo di più, soprattutto se si considera che la rosa simile a quella dello scorso anno»

Infine, sull’obiettivo della sua squadra: «Quest’anno speriamo innanzitutto di centrare nuovamente i play-off, poi di arrivarci al meglio perché disputarli per il terzo anno di fila sarebbe straordinario»