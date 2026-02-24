Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
monterisi-6-1024x684

Arrivano brutte notizie in casa Frosinone. I ciociari saranno costretti a rinunciare al centrale difensivo e capitano della squadra, Ilario Monterisi, a causa di un fastidioso infortunio muscolare.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miofasciale del muscolo adduttore lungo di destra. La riabilitazione non sarà di poco conto e terrà il classe 2001 lontano dal campo per minimo un mese.

Monterisi salterà dunque sicuramente i match contro Catanzaro, Pescara, Sampdoria, Cesena, Bari e Sudtirol. Qualora i tempi di recupero non fossero ottimali, il difensore rischia anche di non essere a disposizione per la gara dell’11 Aprile contro il Palermo.

Altre notizie

palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 152448

Juve Stabia, Diakité si presenta: «Qui mi hanno fatto sentire davvero voluto. Darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Pescara, preso un portiere svincolato dopo l’infortunio di Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
modena bisoli

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Bisoli: «La più forte è il Venezia, Palermo con due giocatori fuori categoria»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (91)

Gazzetta dello Sport: “Quattro bolidi per la A. Palermo tra le magnifiche del campionato”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-24 214813

Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro, Iemmello: «Palermo e Monza due corazzate. Il Venezia ha individualità da Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
monterisi-6-1024x684

Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026