Frosinone, tegola Monterisi: a rischio per il match contro il Palermo

Arrivano brutte notizie in casa Frosinone. I ciociari saranno costretti a rinunciare al centrale difensivo e capitano della squadra, Ilario Monterisi, a causa di un fastidioso infortunio muscolare.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miofasciale del muscolo adduttore lungo di destra. La riabilitazione non sarà di poco conto e terrà il classe 2001 lontano dal campo per minimo un mese.

Monterisi salterà dunque sicuramente i match contro Catanzaro, Pescara, Sampdoria, Cesena, Bari e Sudtirol. Qualora i tempi di recupero non fossero ottimali, il difensore rischia anche di non essere a disposizione per la gara dell’11 Aprile contro il Palermo.