Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera
È ripresa oggi pomeriggio al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro il Pescara.
Come comunicato dalla società rosanero, dopo una prima fase di riscaldamento la squadra ha svolto una partita 10 contro 10. Successivamente, i calciatori impiegati nell’ultima sfida contro il Südtirol hanno effettuato un lavoro aerobico differenziato.
Il resto del gruppo, invece, ha disputato un test in famiglia contro la formazione Primavera, proseguendo così il lavoro settimanale in vista del prossimo impegno di campionato.