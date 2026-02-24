Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

È ripresa oggi pomeriggio al centro sportivo di Torretta la preparazione del Palermo, guidato da Filippo Inzaghi, in vista della prossima gara esterna contro il Pescara.

Come comunicato dalla società rosanero, dopo una prima fase di riscaldamento la squadra ha svolto una partita 10 contro 10. Successivamente, i calciatori impiegati nell’ultima sfida contro il Südtirol hanno effettuato un lavoro aerobico differenziato.

Il resto del gruppo, invece, ha disputato un test in famiglia contro la formazione Primavera, proseguendo così il lavoro settimanale in vista del prossimo impegno di campionato.

Altre notizie

Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 141620

Palermo in lutto: addio a Giovanni Pisciotta, storico tifoso rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file2 - 2026-02-24T132925.784

L’ex Palermo Scurto riparte dalla Salernitana: sarà il vice di Cosmi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
file1 - 2026-02-24T130238.991

Pescara, niente lesione per Valzania: contro il Palermo potrebbe esserci

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (99)

Il Barbera è il re della B: il Palermo al comando nella classifica tifosi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 105433

Palermo C5, un super Torcivia trascina i rosanero: 89ers battuti 7-6

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (94)

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, lo zampino del Var sulla caduta a Palermo. Castori: «Ci rifaremo con il Venezia»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Entella 3-0 (6) tifosi curva nord

Serie B, spettacolo anche sugli spalti: Palermo leader per distacco, Sampdoria seconda

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
palermo monza 0-3 (4) inzaghi

Tuttosport: “Con Superpippo aria di A a Palermo. Numeri da promozione per Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
lupo

Il Messaggero: “Lupo: «Palermo corazzata, ma quando si rilassa può diventare vulnerabile»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
gorgone pescara

Il Messaggero: “Pescara, ora tocca a Insigne. Sfida al Palermo per riaccendere la salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione-Centro-Sportivo-Palermo-99-768x512

Palermo, ripresa a Torretta: partitella 10 contro 10 e test con la Primavera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 170050

Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 152448

Juve Stabia, Diakité si presenta: «Qui mi hanno fatto sentire davvero voluto. Darò tutto per questa maglia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
5a624093ff2f898a51af10a6f533fb024d5bbeea-3000x2000-2

Incassa il Rolex e revoca il bonifico: otto mesi per la truffa all’ex calciatore

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026