Pescara, sospiro di sollievo per Gorgone: Valzania verso il rientro contro il Palermo
Arrivano buone notizie per il Pescara in vista della sfida contro il Palermo. Dopo gli accertamenti a cui si è sottoposto Luca Valzania, l’esito degli esami strumentali è risultato negativo.
Secondo quanto riportato da Pescarasport24.it, la risonanza effettuata dal centrocampista biancazzurro non ha evidenziato problematiche particolari. Un sospiro di sollievo per Giorgio Gorgone, che potrà verosimilmente contare su Valzania per la gara interna contro il Palermo, in programma domenica 1° marzo.
Come riferisce ancora Pescarasport24.it, fonti societarie del club adriatico confermano che il giocatore sarà regolarmente a disposizione per il match contro i rosanero.
Una notizia importante per il Pescara, impegnato nella delicata corsa salvezza e chiamato a un impegno complicato contro una delle squadre più in forma del campionato.