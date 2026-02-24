Serie B, Giudice Sportivo: multe a Frosinone, Bari e Palermo

Milano – Con il Comunicato Ufficiale n. 114 del 24 febbraio 2026, il Giudice Sportivo della Serie BKT, avv. Emilio Battaglia, ha reso noti i provvedimenti relativi alla settima giornata di ritorno.

Ammende alle società

Capitolo multe. La sanzione più pesante è per il Frosinone, che dovrà versare 10.000 euro: al 39’ del primo tempo i suoi sostenitori hanno lanciato un petardo sul terreno di gioco, vicino a un calciatore avversario, provocandogli spavento e lieve stordimento.

Multa da 7.000 euro al Bari per il lancio di numerosi petardi e un fumogeno nel recinto di gioco.

Sanzione da 5.000 euro al Palermo: per avere, al 22’ del primo tempo, impedito l’ingresso sul terreno di giuoco di persona non identificata che causava la sospensione della gara per circa un minuto e mezzo.

Ammenda di 5.000 euro al Pescara per il lancio di quattro fumogeni (due sul terreno, due nel recinto) e 3.000 euro alla Carrarese per il lancio di bottigliette.

Nessun provvedimento, invece, per le altre società segnalate per l’utilizzo di materiale pirotecnico nei rispettivi settori, in presenza delle circostanze attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Calciatori: squalifiche e simulazioni

Tra i calciatori espulsi, una giornata a Daniel Tonoli (Modena) per doppia ammonizione.

Tra i non espulsi, stop di un turno e ammenda da 1.500 euro a Salvatore Elia (Empoli) per simulazione in area di rigore, essendo già diffidato (quinta sanzione).

Squalifica per una giornata anche per:

Pietro Fusi (Padova)

Andreaw Rayan Gravillon (Pescara)

Charlys Matheus Lima Pontes (Reggiana)

Luca Magnino (Empoli)

Marco Perrotta (Padova)

Dimitrios Sounas (Avellino)

Tutti fermati per somma di ammonizioni.

Sempre per simulazione, ammonizione con diffida e ammenda da 1.500 euro ad Alessio Cacciamani (Juve Stabia).

Allenatori: due turni a Petrazzolo e Vergassola

Mano pesante sugli allenatori. Due giornate di squalifica ad Amedeo Petrazzolo (Juve Stabia) per critica irrispettosa all’arbitro e atteggiamento provocatorio verso un dirigente avversario, con tanto di mano appoggiata al volto.

Stessa sanzione per Simone Vergassola (Cesena) per espressione ingiuriosa rivolta all’arbitro al termine della gara.

Una giornata a Francesco Modesto (Mantova) per proteste veementi.

Dirigenti: tre turni a Consolati

Squalifica per tre giornate ad Alessandro Consolati (Modena): espressione ingiuriosa a un calciatore avversario e, al momento dell’espulsione, mani al collo di un dirigente della squadra rivale.

