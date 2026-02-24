Juve Stabia, Diakité si presenta: «Qui mi hanno fatto sentire davvero voluto. Darò tutto per questa maglia»

Salim Diakité è ufficialmente un nuovo giocatore della Juve Stabia. Il difensore del Palermo, trasferitosi in prestito nel mercato invernale, si è presentato oggi in conferenza stampa, mostrando entusiasmo e grande determinazione.

«La mia prima impressione è che sono arrivato e i ragazzi mi hanno accolto benissimo, non bene ma benissimo. Tutto il gruppo, il mister, il direttore e tutta la gente che lavora qui. Sono contento di essere qui e darò tutto per questa maglia».

«A Castellammare mi hanno fatto sentire voluto»

Diakité ha spiegato cosa lo ha convinto ad accettare la destinazione:

«Ho parlato una o due volte con Peda, che già dall’estate diceva di trovarsi bene. Poi ho sentito il mister e il direttore. A me piace quando uno ti fa sentire che ti vuole veramente, non solo per fare numero. Ho sentito questa fiducia e ho detto: secondo me devo andare là e non da un’altra parte».

Un passaggio significativo anche sul confronto con Palermo:

«Il mister mi ha detto la verità: sei a Palermo, lì c’è tutto. Venire a Castellammare significa capire che non c’è tutto quello che c’è là. Ma io posso dire una cosa: qui siamo una famiglia, c’è un gruppo vero e questa cosa ti può aiutare tanto. Quando me lo ha detto, ho risposto: arrivo, punto».

Il numero 46

Diakité indosserà la maglia numero 46. Una scelta spiegata con semplicità:

«A me piace il 23 ma non era disponibile. Quindi doppio 23, 46».

Derby e pubblico

In vista del prossimo derby, il difensore ha le idee chiare:

«È un derby. Il mister non ha bisogno di fare tante cose. Sappiamo che per questa piazza è una partita importante. Se è importante per la piazza, lo è anche per noi. Siamo già carichi».

Sul pubblico:

«Lo conoscevo già. Ho giocato qui da avversario e so quanto è difficile. Anche questo ha influito sulla mia decisione».

La condizione fisica

Diakité ha parlato anche del suo stato fisico:

«Ho fatto pochi allenamenti con la squadra da quando sono arrivato. Questa è la prima settimana in cui farò sempre tutto con il gruppo. Però io ci sono. Se il mister ha bisogno di me, sono pronto. Sono venuto per questo».

Il contributo sui calci piazzati

Infine, sulle sue qualità fisiche:

«Spero con tutto il cuore di dare una mano alla squadra anche sui calci piazzati. Ma sarà il campo a parlare. Io posso promettere solo impegno».

Diakité arriva a Castellammare con motivazione e spirito di sacrificio. Ora la parola passa al campo.

