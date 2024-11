Champions League: l’Atalanta ne fa quattro allo Young Boys in 45′, vince l’Inter. I risultati parziali

Terminano i primi tempi nei match valevoli per la Champions League. Super Atalanta nei primi 45′. Lo Young Boys è totalmente in balia degli avversari guidati da Gasperini, all’intervallo è 1-4. Inter avanti di misura contro un Lipsia attento e in partita. Il Manchester City la sblocca nei minuti finali del primo tempo contro un Feyenoord pericoloso. Il Leverkusen nettamente in vantaggio, i tedeschi dominano il gioco e non lasciano spazio agli avversari.

Di seguito i risultati parziali:

Barcellona-Brest 1-0

Bayern M.-PSG 1-0

Inter-RB Lipsia 1-0

Leverkusen-Salzburg 3-0

Manchester City-Feyenoord 1-0

Sporting-Arsenal 0-2

Young Boys-Atalanta 1-4