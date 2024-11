Frosinone, Monterisi: «Non meritiamo questa classifica»

Il difensore del Frosinone Ilario Monterisi si è espresso nel corso della trasmissione ‘Kick Off’ su Extra Tv. Il difensore ha parlato del momento del club ma anche delle qualità della squadra:

«Il momento che stavamo vivendo da quando è arrivato mister Greco era, ed è ancora oggi, un po’ più positivo rispetto al passato e la sconfitta contro la Cremonese non va a incidere su questo aspetto. Ci stiamo allenando forti, spingiamo oltre i nostri limiti perché non siamo contenti dell’ultimo posto in classifica e tutti vogliamo uscire il prima possibile da questa situazione. In questo momento mancano i punti, abbiamo avuto un periodo dove si sono accumulati tanti infortuni, ma questo non deve essere un alibi perché tutti i giocatori che adesso scendono in campo sono forti e stanno dando tutto per aiutare la squadra. Quando rientreranno tutti gli infortunati saranno un valore aggiunto che ci aiuterà a riprenderci il prima possibile. Pressione? Non direi che è il termine corretto, penso che la situazione in cui ci troviamo debba farci tirare fuori ancora di più perché evidentemente il 100% non basta. A me questa situazione dà solo tanta energia perché mi sono posto un obiettivo che è quello della salvezza il prima possibile. Non ci sentiamo più forti delle altre rivali, ma siamo sicuri di non meritarci l’attuale classifica che abbiamo, che è un ragionamento diverso».