Bucchi: «Palumbo è il giocatore più forte di tutta la Serie B»

Intervistato ai microfoni de Il Resto del Carlino Cristian Bucchi, si è espresso sul Modena. Il tecnico ha parlato del momento del club ma anche del momento in cui la società ha deciso per l’esonero di Bisoli.

«Pedro Mendes è un giocatore di grande talento. L’ho scoperto io e portato in Italia. Ora che è tornato dall’infortunio, sono sicuro che farà grandi cose. A mio avviso, Palumbo è il giocatore più forte di tutta la Serie B. Il campionato è equilibrato, ci sono tanti pareggi e tutto è ancora aperto. Il Modena ha una rosa competitiva e può dire la sua. Bisoli? Nessuno mi ha contattato. Ovviamente mi avrebbe fatto piacere tornare in una piazza dove sono stato benissimo, ma non ci sono stati approcci».