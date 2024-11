Carrarese, Imperiale: «Battere la prima in classifica è stata una soddisfazione grandissima»

Marco Imperiale, calciatore della Carrarese, è intervenuto sulle colonne de La Nazione per fare il punto della situazione sul momento della squadra. Soprattutto sull’ultima gara vinta contro il Pisa di Inzaghi:

«Battere la prima in classifica nel nostro stadio pieno è stata una soddisfazione grandissima per noi, la società e i tifosi. Avevamo di fronte un avversario forte e di grande valore, questo ha reso tutto più speciale. C’è voluto del tempo per adattarci alla Serie B e al modo in cui le squadre giocano in questo campionato. La differenza rispetto alla serie C è evidente. Dovevamo abituarci ed adesso lo abbiamo fatto. Salernitana? Sarà una gara tosta contro una squadra che ha subito una sconfitta pesante a Sassuolo senza meritarla. Hanno calciatori che lo scorso anno giocavano in Serie A, ma noi andremo all’Arechi senza timori reverenziali e con l’obiettivo di fare la nostra partita e portare a casa dei punti».