Caverzan: «Mi aspettavo di più dal Palermo. Squadra a cui riesce difficile far gol»

Ai microfoni di News.Superscommesse.it, è intervenuto Diego Caverzan. L’ex difensore, nativo di Montebelluna, si è espresso sul campionato di Serie B.In particolare si è soffermato anche sul momento del Palermo.

«Non mi sento di dire che abbia già un piede in Serie A, ma credo che il Sassuolo sia la squadra più forte e completa. Non lo dichiaro perché la classifica dice che è al primo posto, ma perché possiede un organico importantissimo, oltre che un buonissimo allenatore. Credo che, alla lunga, prenderà il sopravvento su tutte. L’altra squadra accreditata per la promozione diretta è lo Spezia, anche se non me l’aspettavo di vederla così in alto. Personalmente, sono molto contento per Luca D’Angelo, sta facendo davvero bene e se lo merita. Mi aspettavo di più anche dal Palermo, una squadra alla quale riesce difficile fare gol. Non è una casualità che sia uno degli attacchi meno prolifici della Serie B, anche se avrà tutto il tempo per rimediare».