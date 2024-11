Accardi: «Il Palermo ha perso identità e autostima, bisogna rimettersi in riga»

Il Palermitano Beppe Accardi, operatore di mercato, è stato intervistato da Alessio Alaimo su “TuttoMercatoWeb” toccando vari temi, dalla A alla B passando per il Palermo e Dionisi. Secondo l’agente la squadra rosanero avrebbe perso identità e autostima.

Ecco le sue parole:

Come è stato l’impatto di Ranieri? «Non è che in tre giorni ha la bacchetta magica e può mettere a posto le cose. Bisogna dargli un po’ di tempo».

Il Milan ha vinto ma non convince. «Mi sembra la stessa situazione della Roma. Deve trovare un’identità. E una linea guida ben precisa. Perdendo Maldini e Massara il Milan ha perso tanto. Se fossi nel club rossonero li richiamerei, a volte nella vita bisognerebbe avere il coraggio di fare delle cose andando contro quanto già fatto, è segno di intelligenza».

Il Genoa si è affidato a Vieira. «Quando le cose vanno male si cerca sempre di dare una sterzata. Vieira lo conosco poco come allenatore. Sicuramente la decisione di prendere un allenatore come lui andrà valutata nel tempo. Bisogna aspettare».

Scudetto: il Napoli c’è. «L’ho detto ad inizio anno. Conoscendo Conte, che è andato per ricostruire un percorso, il Napoli lotterà per vincere. Conte la sa lunga».

E il suo Palermo in B? Risultati che non arrivano e Brunori in panchina… «È una ferita aperta. Brunori è un giocatore importante, credo che il Palermo non possa pensare di non sfruttarlo».

Dionisi ha risposto ad un tifoso dopo il pareggio contro la Samp. «Quando c’è nervosismo purtroppo tante cose che non sono normali rischiano di diventare la normalità. Bisogna rimettersi in riga e cercare di ritrovarsi. Il Palermo in questo momento ha perso identità e autostima”.

Che mercato sarà a gennaio in A e in B? «Tutti devono fare tanto, bisognerà vedere se ci riusciranno. Finché non dai stabilità ad un ambiente puoi fare tutto quello che ti pare ma i giocatori non rendono come dovrebbe. Mi aspetto mercato da squadre come Milan e Roma, ma occorrerà vedere le condizioni logiche ed economiche».