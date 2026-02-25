Champions League: Juventus avanti 1-0 sul Galatasaray, pari tra Real Madrid e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali
Terminano i primi tempi dei match dei sedicesimi di finale di Champions League in programma per stasera. Va al riposo in vantaggio la Juventus, avanti 1-0 nel match casalingo contro il Galatasaray: decide al momento l’incontro la rete al 37′ di Locatelli, con i bianconeri che sono chiamati a rimontare dopo la sconfitta per 5-2 subita nel match di andata. Dopo le tensioni del pre-partita, si conclude in parità il primo tempo tra Real Madrid e Benfica: passano in vantaggio i portoghesi al 14′ con Rafa Silva, pareggiano due minuti più tardi i blancos con il gol di Tchouameni. Mentre, sotto 1-0 il PSG nel derby di Francia contro il Monaco dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:
Juventus-Galatasaray 1-0 (37′ Locatelli)
PSG-Monaco 0-1 ( 45′ Akliouche)
Real Madrid-Benfica 1-1 (14′ Rafa Silva; 16′ Tchouameni)