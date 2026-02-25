Champions League: Juventus avanti 1-0 sul Galatasaray, pari tra Real Madrid e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
643808297_1478858810271750_9038388418667948619_n

Terminano i primi tempi dei match dei sedicesimi di finale di Champions League in programma per stasera. Va al riposo in vantaggio la Juventus, avanti 1-0 nel match casalingo contro il Galatasaray: decide al momento l’incontro la rete al 37′ di Locatelli, con i bianconeri che sono chiamati a rimontare dopo la sconfitta per 5-2 subita nel match di andata. Dopo le tensioni del pre-partita, si conclude in parità il primo tempo tra Real Madrid e Benfica: passano in vantaggio i portoghesi al 14′ con Rafa Silva, pareggiano due minuti più tardi i blancos con il gol di Tchouameni. Mentre, sotto 1-0 il PSG nel derby di Francia contro il Monaco dopo i primi 45. Di seguito i risultati parziali:

Juventus-Galatasaray 1-0 (37′ Locatelli)

PSG-Monaco 0-1 ( 45′ Akliouche)

Real Madrid-Benfica 1-1 (14′ Rafa Silva; 16′ Tchouameni)

Screenshot 2026-02-25 213529

Champions League, clima rovente prima di Real Madrid-Benfica: nuovo episodio di razzismo contro Vinicius Junior

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-24 225317

Champions League: a “San Siro” l’Inter perde 2-1 contro il Bodo Glimt e saluta la competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-24 214813

Champions League: pari a reti bianche tra Inter e Bodo Glimt, Newcastle avanti 2-0 sul Qarabag dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 24, 2026
Screenshot 2026-02-19 230037

Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
3792756695166345380

Conference League: la Fiorentina cala il tris, Jagiellonia battuto 3-0. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 214836

Europa League: Stoccarda avanti 2-1 contro il Celtic, pari tra Panathinaikos e Plzen dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 215350

Conference League: pari a reti bianche tra Fiorentina e Jagiellonia dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Infantino

Infantino e Ceferin nel mirino: esposto alla Corte Penale Internazionale

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-18 230257

Champions League: l’Inter perde 3-1 contro il Bodo Glimt, pari tra Atletico Madrid e Club Brugge. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
Screenshot 2026-02-18 214753

Champions League: pari tra Inter e Bodo Glimt, Atletico Madrid avanti sul Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 18, 2026
file5 (64)

Champions League: PSG rimonta a Monaco, Real espugna Lisbona, Dortmund beffa l’Atalanta. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
file6 (49)

Benfica-Real Madrid: partita interrotta 10 minuti per presunto insulto razzista

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026

