Champions League, clima rovente prima di Real Madrid-Benfica: nuovo episodio di razzismo contro Vinicius Junior

Ha dell’increscioso quello successo prima del match di Champions League tra Real Madrid e Benfica. Un nuovo episodio di razzismo che coinvolge l’ala sinistra dei blancos, Vinicius Junior.

Un tifoso portoghese, in visita al museo del Real, avrebbe infatti depositato un mazzo di banane sopra una foto del giocatore brasiliano esposta nella struttura. Le immagini hanno fatto il giro dei social, con conseguente indignazione del mondo del calcio.

Il match di andate si era già chiuso con polemiche per gli insulti razzisti rivolti da Gianluca Prestianni nei confronti di Vinicius. Il clima si è presto surriscaldato, con tensioni nei dintorni dello stadio. Inoltre, i tifosi lusitani hanno anche riscontrato problemi di accesso in alcune zone dello stadio.