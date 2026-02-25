Palermo, doppia seduta a Torretta: Inzaghi prepara la sfida al Pescara

Prosegue la marcia di avvicinamento del Palermo alla trasferta contro il Pescara. Oggi i rosanero, guidati da Filippo Inzaghi, hanno sostenuto una doppia seduta di allenamento presso il centro sportivo di Torretta.

Nel lavoro mattutino la squadra è stata divisa in due gruppi: una parte ha svolto esercizi di forza in palestra, mentre l’altra si è concentrata su esercitazioni specifiche per reparti.

Nel pomeriggio, dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, il gruppo ha lavorato sulla tattica difensiva, prima di chiudere la giornata con una partita 5 contro 5 con le sponde.

Il Palermo continua dunque a preparare con intensità e attenzione ai dettagli la sfida dell’Adriatico, match cruciale sia per la corsa promozione dei rosanero sia per le ambizioni salvezza del Pescara.