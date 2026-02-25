La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera
La Curva Nord del Palermo dimostra ancora una volta che il calcio può andare oltre il campo. Oltre il risultato. Oltre la classifica.
Protagonista di questa storia è Alessia, otto anni, in cura da quasi sette per una patologia oncologica. Da tempo è diventata una presenza speciale nel settore del tifo organizzato rosanero, dove canta e sorride nel ricordo del suo amico Joshua, scomparso a soli 13 anni.
In occasione del suo ottavo compleanno, i ragazzi della Curva Nord 12 Palermo, insieme alla CNI Borgo Vecchio, hanno deciso di trasformare un desiderio in realtà: regalare ad Alessia un viaggio a Disneyland, uno dei sogni che custodiva nel cassetto.
Alessia non molla, Palermo nel cuore: «Guarire e festeggiare la Serie A con Jacopo Segre»
Un gesto che va oltre la semplice sorpresa. È un abbraccio collettivo. È comunità. È sostegno concreto.
Nonostante le difficoltà e i momenti complicati legati alla sua malattia, Alessia continua a trovare la forza di cantare con la curva, di sorridere e di vivere il Palermo con un entusiasmo contagioso. E la Curva Nord ha scelto di esserci, di stringersi attorno a lei, di farle sentire che non è sola.
Sulla pagina social “Aiutiamo Alessia la guerriera” sono stati pubblicati i video della serata, carichi di emozione, lacrime e sorrisi. Immagini che raccontano un tifo che sa essere famiglia, che sa trasformare l’amore per una maglia in qualcosa di ancora più grande.