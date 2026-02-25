La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 174150

La Curva Nord del Palermo dimostra ancora una volta che il calcio può andare oltre il campo. Oltre il risultato. Oltre la classifica.

Protagonista di questa storia è Alessia, otto anni, in cura da quasi sette per una patologia oncologica. Da tempo è diventata una presenza speciale nel settore del tifo organizzato rosanero, dove canta e sorride nel ricordo del suo amico Joshua, scomparso a soli 13 anni.

In occasione del suo ottavo compleanno, i ragazzi della Curva Nord 12 Palermo, insieme alla CNI Borgo Vecchio, hanno deciso di trasformare un desiderio in realtà: regalare ad Alessia un viaggio a Disneyland, uno dei sogni che custodiva nel cassetto.

Alessia non molla, Palermo nel cuore: «Guarire e festeggiare la Serie A con Jacopo Segre»

Un gesto che va oltre la semplice sorpresa. È un abbraccio collettivo. È comunità. È sostegno concreto.

Nonostante le difficoltà e i momenti complicati legati alla sua malattia, Alessia continua a trovare la forza di cantare con la curva, di sorridere e di vivere il Palermo con un entusiasmo contagioso. E la Curva Nord ha scelto di esserci, di stringersi attorno a lei, di farle sentire che non è sola.

Sulla pagina social “Aiutiamo Alessia la guerriera” sono stati pubblicati i video della serata, carichi di emozione, lacrime e sorrisi. Immagini che raccontano un tifo che sa essere famiglia, che sa trasformare l’amore per una maglia in qualcosa di ancora più grande.

