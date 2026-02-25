“Rivederti in me…”: Amauri celebra il figlio Hugo in maglia rosanero

Un filo che non si spezza mai. Amauri torna a far battere il cuore dei tifosi del Palermo, questa volta non per un gol sotto la Nord del “Renzo Barbera”, ma per un post carico di emozione pubblicato su Instagram.

L’ex attaccante rosanero, idolo indiscusso di un’intera generazione, ha condiviso alcuni scatti del figlio Hugo, che da quest’anno indossa la maglia rosanero nella Primavera del Palermo. Nelle immagini si vede il giovane attaccante in azione con la casacca rosa, impegnato in duelli fisici e movimenti che ricordano lo stile potente e deciso del padre.

A colpire i tifosi è stata soprattutto la dedica di Amauri: «Rivederti in me…», accompagnata da un tag al profilo del figlio e a quello ufficiale del Palermo. Parole semplici ma forti, che raccontano orgoglio e un senso di continuità che emoziona la piazza.

Hugo, numero 20 sulle spalle, mostra caratteristiche fisiche e movenze che inevitabilmente riportano alla mente il padre, protagonista assoluto in maglia rosanero negli anni d’oro e capace di infiammare il “Barbera” con gol e prestazioni memorabili.

Il post ha subito acceso l’entusiasmo dei sostenitori, tra cuori rosanero e commenti nostalgici. Per Amauri, Palermo è sempre casa. E oggi vedere il figlio calcare il campo con la stessa maglia ha un sapore speciale.

Il passato glorioso e il futuro che avanza: i colori restano gli stessi. E il cognome, per i tifosi, è una garanzia di emozioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amauri (@amauri_eleven)