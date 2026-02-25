“Rivederti in me…”: Amauri celebra il figlio Hugo in maglia rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 171458

Un filo che non si spezza mai. Amauri torna a far battere il cuore dei tifosi del Palermo, questa volta non per un gol sotto la Nord del “Renzo Barbera”, ma per un post carico di emozione pubblicato su Instagram.

L’ex attaccante rosanero, idolo indiscusso di un’intera generazione, ha condiviso alcuni scatti del figlio Hugo, che da quest’anno indossa la maglia rosanero nella Primavera del Palermo. Nelle immagini si vede il giovane attaccante in azione con la casacca rosa, impegnato in duelli fisici e movimenti che ricordano lo stile potente e deciso del padre.

A colpire i tifosi è stata soprattutto la dedica di Amauri: «Rivederti in me…», accompagnata da un tag al profilo del figlio e a quello ufficiale del Palermo. Parole semplici ma forti, che raccontano orgoglio e un senso di continuità che emoziona la piazza.

Hugo, numero 20 sulle spalle, mostra caratteristiche fisiche e movenze che inevitabilmente riportano alla mente il padre, protagonista assoluto in maglia rosanero negli anni d’oro e capace di infiammare il “Barbera” con gol e prestazioni memorabili.

Il post ha subito acceso l’entusiasmo dei sostenitori, tra cuori rosanero e commenti nostalgici. Per Amauri, Palermo è sempre casa. E oggi vedere il figlio calcare il campo con la stessa maglia ha un sapore speciale.

Il passato glorioso e il futuro che avanza: i colori restano gli stessi. E il cognome, per i tifosi, è una garanzia di emozioni.

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Amauri (@amauri_eleven)

Altre notizie

Screenshot 2026-02-25 174150

La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file1 - 2026-02-25T141223.653

Escl. Terlizzi: «Palermo, attenzione al Pescara. Inzaghi un esempio per tutti»

Angelo Giambona Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 120355

Serie B, 27ª giornata: La Penna torna in campo, ecco tutte le designazioni arbitrali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 092936

Champions League, Aleesami riceve la maglia del Palermo prima dell’impresa a San Siro

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 085019

Il Messaggero Abruzzo: “Brondbo si presenta, Saio titolare contro il Palermo: emergenza tra i pali per il Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 084424

Il Messaggero Abruzzo: “Brugman guida il Pescara contro il suo passato: sfida speciale al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 081651

Brunori: «A Palermo ho lasciato un pezzo di cuore. Alla Sampdoria gruppo sano, era la mia prima scelta»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Gazzetta dello Sport: “L’asse finlandese spinge il Palermo: Joronen e Pohjanpalo da record”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 072124

Giornale di Sicilia: “Lupo avverte il Palermo: «Attenzione al Pescara, non è una gara scontata»”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (143) peda

Giornale di Sicilia: “Peda, da gregario a titolare: il polacco è la nuova certezza della difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Entella 3-0 (50) ranocchia Segre

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ranocchia e Segre non si possono toccare più”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (45)

Repubblica: “Serie B, lo sprint per la promozione diretta. Le statistiche premiano le prime due”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-02-25 174150

La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 171458

“Rivederti in me…”: Amauri celebra il figlio Hugo in maglia rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
capuano-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Ezio Capuano: «VAR a chiamata? In Serie C è inutile, in Serie B sarebbe diverso»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file3 - 2026-02-25T150254.288

Massimo De Santis attacca: «Arbitri in crisi, serve ribaltare l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
longo conferenza bari

Bari verso la Samp, Longo carica l’ambiente: «È un’altra partita della vita, dobbiamo vincere a tutti i costi»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026