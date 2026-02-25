PGMOL italiano, vertice in FIGC: Gravina rassicura l’AIA sulla centralità del progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

Un confronto dai toni distesi per discutere una riforma che punta a rafforzare la qualità della classe arbitrale, senza mettere in discussione il ruolo dell’Associazione Italiana Arbitri. È quanto emerso dal tavolo andato in scena oggi in FIGC, con il presidente federale Gabriele Gravina, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il vicepresidente vicario dell’AIA Francesco Massini. Assente il presidente Carlo Zappi, attualmente inibito per 13 mesi e vicino alla decadenza.

Al centro dell’incontro la proposta di un “PGMOL italiano”, illustrata da Gravina che, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ha voluto rassicurare in particolare Massini sulla centralità dell’AIA nel nuovo assetto. L’indipendenza del progetto resta un punto fermo, ma – è stato ribadito – criteri e confini potranno essere definiti insieme all’Associazione.

Il numero uno della FIGC ha inoltre chiarito che l’obiettivo non è ridimensionare la categoria arbitrale né interrompere il percorso di crescita dalle serie inferiori. Tra le ipotesi sul tavolo, anche la previsione di un numero minimo di promozioni annuali dalla Serie C, pur senza vincoli rigidi che prescindano dal merito.

Sempre secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, Gravina ha poi richiamato la necessità di un clima più sereno all’interno dell’AIA, sottolineando come le tensioni registrate in questa stagione non giovino al sistema. Il tema tornerà al centro del dibattito nelle prossime settimane: l’intenzione è avviare la riforma dalla prossima stagione sportiva. La proposta non sarà però portata al consiglio federale di marzo, ma con ogni probabilità a quello di aprile.

Entro 7-10 giorni è previsto inoltre un nuovo tavolo che coinvolgerà anche Serie A e Serie B, inizialmente atteso già ieri e poi rinviato per motivi organizzativi.

Altre notizie

file3 - 2026-02-25T150254.288

Massimo De Santis attacca: «Arbitri in crisi, serve ribaltare l’AIA»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (49) gravina

Gazzetta dello Sport: “Riforma arbitri, Gravina accelera: nasce la classe d’élite”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
file9 (1)

Serie A, il Bologna piega l’Udinese con un rigore nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file6 (6)

Serie A: pari senza reti nel primo tempo tra Bologna e Udinese

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
file1 (31)

Serie A: la Fiorentina batte il Pisa 1-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
daversa-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Torino, esonerato Baroni: accordo con D’Aversa fino a giugno

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
novellino (1)

Novellino: «Toro in difficoltà, ma Baroni non è il problema. In B mi piace il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 23, 2026
Screenshot 2026-02-22 224437

Seria A: la Roma cala il tris alla Cremonese e aggancia il Napoli al terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-22 213338

Serie A: pari senza reti tra Roma e Cremonese dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file6 (5)

Serie A, il Parma espugna San Siro: Milan battuto 0-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
file1 (29)

Serie A: pari senza reti all’intervallo di Milan-Parma

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 22, 2026
Screenshot 2026-02-21 223900

Serie A: all’Unipol Domus termina 0-0 tra Cagliari e Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 21, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (8) gravina galassi

PGMOL italiano, vertice in FIGC: Gravina rassicura l’AIA sulla centralità del progetto

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
643808297_1478858810271750_9038388418667948619_n

Champions League: Juventus avanti 1-0 sul Galatasaray, pari tra Real Madrid e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 213529

Champions League, clima rovente prima di Real Madrid-Benfica: nuovo episodio di razzismo contro Vinicius Junior

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (60) spogliatoio

Palermo, doppia seduta a Torretta: Inzaghi prepara la sfida al Pescara

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 174150

La Curva Nord realizza il sogno di Alessia: viaggio a Disneyland per la piccola guerriera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026