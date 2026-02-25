Champions League: vittoria amara per la Juventus, 3-2 ai supplementari ma addio alla competizione. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 25, 2026
Screenshot 2026-02-25 233707

Si concludono i match dei sedicesimi di finale di Champions League del mercoledì sera. Dopo la sconfitta per 5-2 dell’andata, va vicino alla clamorosa rimonta la Juventus, che vince 3-2 contro il Galatasaray ma deve ugualmente abbandonare la competizione. Nonostante l’uomo in meno, i bianconeri riescono a terminare i tempi regolamentari in vantaggio per 3-0, grazie alle reti di Locatelli, Gatti e Mckennie. Nei tempi supplementari ci pensano Oshimen e Ylmaz a firmare le reti che regalano la qualificazione alla squadra turca. Vince 2-1 in rimonta il Real Madrid, che accede agli ottavi di finali: alla rete dei portoghesi firmata da Rafa Silva, rispondono per i blancos Tchouameni e Vinicius Junior. Pari casalingo invece per il PSG nel derby francese contro il Monaco, con i padroni di casa che passano il turno grazie alla vittoria per 1-0 del match di andata. Di seguito i risultati finali:

 

Juventus-Galatasaray 3-2 (37′ Locatelli; 70′ Gatti; 82′ McKennie; 105+1′ Oshimen)

PSG-Monaco 2-2 ( 45′ Akliouche; 60′ Marquinhos; 66′ Kvaratskhelia; 90+1′ Teze)

Real Madrid-Benfica 2-1 (14′ Rafa Silva; 16′ Tchouameni; Vinicius Junior)

