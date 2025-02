Champions League: il Real Madrid domina il Man. City, all’intervallo è 2-0. Vince il PSG, i risultati parziali

Grande serata di Champions League con sfide tutte da vivere! Alle 21:00 scendono in campo alcune delle squadre più prestigiose d’Europa per i playoff della competizione più affascinante. Il PSG ospita il Brest in un derby tutto francese, con i parigini chiamati a confermare la loro superiorità. La Juventus vola in Olanda per affrontare il PSV in una sfida dal sapore storico e dall’esito tutt’altro che scontato. Infine, il match più atteso: il Real Madrid affronta il Manchester City in una gara che sa di finale anticipata, con due giganti del calcio europeo pronti a darsi battaglia per un posto nei quarti.

I risultati parziali:

PSG – Brest 2-0 (20′ Barcola; 30′ Kvaratskhelia)

PSV – Juventus 0-0

Real Madrid – Manchester City 2-0 (Mbappé 12′; 30′)