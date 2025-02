Cesena, incidente autostradale per la Primavera: nessun ferito grave. Il comunicato

La squadra Primavera del Cesena è stata coinvolta in un incidente stradale mentre si dirigeva a Roma per affrontare la Lazio in una partita prevista per il 20 febbraio. L’impatto è avvenuto lungo l’Autostrada A1, tra i caselli di Orte e Ponzano Romano.

Fortunatamente, nessuno tra i giocatori e i membri dello staff ha riportato ferite che richiedessero ulteriori accertamenti medici. Il club ha prontamente rassicurato familiari, amici e tifosi sulle condizioni di tutti i passeggeri attraverso un comunicato ufficiale.

Nella nota pubblicata dal Cesena si legge: *“Cesena FC comunica che, nella serata odierna, il pullman sul quale stava viaggiando la squadra Primavera, diretta a Roma in vista del match in programma giovedì 20 febbraio contro la SS Lazio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale tra i caselli di Orte e Ponzano Romano sull’Autostrada A1”*.