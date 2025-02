Reggiana, Girma: «Sono vicino al 100% della forma, manca solo la continuità»

Natan Girma attaccante della Reggiana, si è espresso per fare il punto della situazione in casa granata:

«Sono vicino al 100% della forma, ora manca solo la continuità nel giocare partita dopo partita per stare al meglio. Non molte persone lo sanno, ma quest’estate ho dovuto fare un intervento per una ernia inguinale che mi ha tenuto fuori per cinque mesi, dovendo passare due volte dalla sala operatoria. Tutto questo ha rallentato molto il mio ritorno. Nella mia testa, pensavo di farcela per il ritiro, ma alla fine sono tornato a settembre. Pensavo di rientrare come un supereroe, ma c’è un percorso da seguire e ci vuole tempo. Ero impaziente, ma il mio corpo mi ha detto di stare tranquillo e prendermi il mio tempo. Titolarità? In settimana diamo tutti il 100% per poter giocare poi in partita. Ma alla fine è il mister che sceglie. Più giochi, meglio ti senti. Basta che mi butti dentro e sono contento. La mia gioia cerco di trasmetterla con le giocate in campo. Gioco il calcio che fa vicino al 100% della forma. Gioco il calcio che fa divertire chi viene a vederci e che diverte anche me. Da piccolo ammiravo i giocatori che facevano questo tipo di giocate. Il Barcellona? Lo sognavo da bambino e anche oggi. Ruolo? Provo a leggere gli spazi e vado dove me lo chiede il gioco. Nel secondo tempo contro il Frosinone ho finito da punta, quindi avevo più libertà di movimento. Dipende da come gioca la squadra. Può essere un ruolo ingrato… Io amo raccordare il gioco e dipende anche da cosa chiede il mister».