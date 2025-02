Polemiche in Turchia: scelto arbitro straniero per Galatasaray-Fenerbahce

Dopo le recenti controversie arbitrali che hanno scosso il calcio turco, culminate con l’abbandono del campo da parte dell’Adana Demirspor nella sfida contro il Galatasaray (poi vinta a tavolino da quest’ultimo), l’attenzione si sposta ora sul derby di Istanbul tra il Galatasaray di Okan Buruk e il Fenerbahce guidato da José Mourinho.

Vista l’importanza della sfida, che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato, la Federcalcio turca ha scelto di affidare la direzione della gara a un arbitro straniero, il cui nome verrà ufficializzato a breve. La partita è in programma lunedì alle 20:00 locali (le 18:00 in Italia). Il presidente della federazione, Ibrahim Haciosmanoglu, ha spiegato così la decisione: *«Per mettere fine alle polemiche e non esporre i nostri arbitri a pressioni eccessive, abbiamo ritenuto opportuno affidare la direzione della gara a un direttore di gara straniero».*

Non si tratta di una scelta inedita per il calcio turco. Già nel febbraio 2024, infatti, la federazione aveva introdotto arbitri stranieri al VAR nelle partite che coinvolgevano le principali squadre del campionato, nel tentativo di garantire maggiore imparzialità e ridurre le tensioni.