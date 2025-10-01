Champions League: il Newcastle batte 4-0 l’Union Saint-Gilloise, vince 2-0 il Qarabag
Tanti gol nei match di Champions League appena terminati. Dilaga il Newcastle in casa dell’Union Saint-Gilloise. Partono forte i bianconeri, che al 17′ minuto passano subito in vantaggio con il gol di Woltemade, su assist di Tonali. Il raddoppio arriva al 43′ grazie al rigore trasformato da Gordon.
Comincia la seconda frazione di gioco e la musica non cambia. Al 64′ altro rigore per gli ospiti: sul dischetto va nuovamente Gordon, che trasforma dagli undici metri. A chiudere il match è il gol all’80’ di Barnes.
Finisce 2-0 per i padroni di casa l’altro match tra Qarabag e Copenhagen. Azerbaigiani chiudono il primo tempo il vantaggio, grazie al gol di Zoubir. Chiude il match, all’83’ minuto, il gol del 2-0 firmato da Emmanuel Addai.