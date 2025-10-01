Reggiana, Marras: «Con lo Spezia era una partita da vincere»

Dopo il pareggio per 1-1 maturato dalla Reggiana nel match con lo Spezia, ha esternato tutto il proprio disappunto l’attaccante dei granata Manuel Marras. Con gli Aquilotti costretti a giocare per quasi tutta la ripresa in inferiorità numerica a seguito del rosso diretto a Petko Hristov.

«Onestamente credo che questi siano due punti persi. Questa era una partita da vincere e per come si era messa, non sono contento del risultato» ha dichiarato l’attaccante, che ha poi aggiunto: «Nel primo tempo abbiamo subito lo Spezia e non è stato facile gestire il pallone, mentre nella ripresa con l’entrata di Girma e l’espulsione di Hristov, è cambiata la partita e siamo riusciti a ritrovare il nostro gioco. Il rammarico è per tutta la gara, dovevamo essere più compatti in mezzo, ma poi si sa che ogni partita fa storia a sé. Forse potevamo fare di più nella ripresa e con l’uomo in più, ma a un certo punto eravamo anche stanchi»

Marras ha poi parlato del KO di Bolzano: «Sono partite che vanno cancellate subito. Abbiamo giocatori giovani e nuovi a questi contesti, ma bisogna comunque crescere in fretta perché dobbiamo fare più punti possibili. Per una partita a vuoto non possiamo dire che non fosse la vera Reggiana, l’importante è saper mantenere continuità di prestazioni e risultati. La Serie B è un campionato che non ti aspetta. Nell’arco di un campionato tutte le squadre possono avere dei blackout, ma sappiamo qual è il nostro compito, ovvero salvarci il prima possibile per poi sperare di toglierci qualche soddisfazione in più»