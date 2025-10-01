Serie B: primi 45 minuti senza gol tra Empoli e Monza, fermo sul pari a Carrara il Modena. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2025

Terminano i primi tempi dei match di Serie B in programma per questa sera. Prime frazioni di gioco senza reti e con poche emozioni, in cui tutti i match sono fermi sul risultato di 0-0.

Equilibrati i primi 45 minuti tra Empoli e Monza, con i padroni di casa che in un paio di occasioni si rendono pericolosi dalle parti di Thiam. Fatica a sbloccare il risultato invece il Modena, impegnato nel match contro la Carrarese. Di seguito i risultati parziali dei match:

Carrarese-Modena 0-0

Empoli-Monza 0-0

Pescara-Sudtirol 0-0

Sampdoria-Catanzaro 0-0

