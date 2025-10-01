Champions League: il Napoli va al riposo in vantaggio, Villareal avanti sulla Juventus. I risultati parziali

Prime frazioni di gioco intense nei match della seconda giornata di Champions League. Va al riposo in vantaggio il Napoli, avanti per 1-0 nel match del Maradona contro lo Sporting. Sotto 1-0 la Juve in casa del Villareal, decide al momento il match il gol al 18′ di Mikautadze.

Fermo sul risultato di 1-1 il big match tra Barcellona e PSG. Padroni di casa che passano in vantaggio al 19′ con Torres, rispondono i parigini al 38′ con la rete di Mayulu. Mentre in vantaggio il Manchester city a Monaco, decide al momento il match la doppietta di Haaland. Di seguito i risultati parziali:

Arsenal-Olympiakos 1-0 (12′ Martinelli)

Barcellona-PSG 1-1 (19′ Torres; 38′ Mayulu)

Dortmund-Ath.Bilbao 1-0 (28′ Svensson)

Leverkusen-PSV 0-0

Monaco-Manchester City 1-2 (15′ Haaland; 18′ Teze; 44′ Haaland)

Napoli-Sporting 1-0 (36′ Hojlund)

Villarreal-Juventus 1-0 (18′ Mikautadze)

