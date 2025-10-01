Cagliari, intervento riuscito per Andrea Belotti: inizia la riabilitazione
Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, come comunicato ufficialmente dal Cagliari Calcio, è perfettamente riuscita.
L’attaccante, ex Palermo, nei prossimi giorni inizierà l’iter riabilitativo con lo staff medico rossoblù.
Dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com i migliori auguri di pronta guarigione al “Gallo”.