Champions League, il Barcellona conquista i quarti di finale: Newcastle battuto 7-2

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Arriva una grande vittoria per il Barcellona al Camp Nou, nel match degli ottavi di finale di Champions League contro il Newcastle. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata, l’incontro era decisivo per il passaggio del turno, con i blaugrana che hanno avuto la meglio.

Grande inizio di gara per gli spagnoli, che al 6′ trovano subito il gol del vantaggio: Raphina sfrutta l’assist di Fermin Lopez e con un tiro di sinistro deposita la sfera alle spalle di Ramsdale. Gli ospiti reagiscono, e al 15′ siglano la rete del pari con Elanga, che di destro trafigge Garcia.


La risposta del Barcellona non tarda ad arrivare, e al 18′ si riporta in vantaggio: Assist di Gerard Martín per Marc Bernal, che con una conclusione di destro da posizione molto ravvicinata indirizza la palla nell’angolino in basso a sinistra.

I bianconeri riescono però nuovamente a ritrovare l’equilibrio, nuovamente con Elanga che al 28′ firma la sua doppietta personale. Nel finale di tempo i blaugrana si riportano avanti grazie al rigore trasformato da Lamine Yamal.

Nel secondo tempo è un dominio dei padroni di casa. Al 51′ Fermin trova il gol del 4-2, e la successiva doppietta di Lewandoski mette risultato e qualificazione in cassaforte. Nel finale chiude definitivamente l’incontro la rete di Raphinha, che firma il definitivo 7-2.

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