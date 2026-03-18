Padova-Palermo, settore ospiti già sold-out: tutto esaurito all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
spezia palermo (4) tifosi settore ospiti

Previsto un altro esodo di tifosi del Palermo per la trasferta di sabato 21 marzo in casa del Padova. Come comunicato dalla società biancorossa, è già sold-out il settore ospiti dell’Euganeo in vista dell’importante sfida, con i 1.500 biglietti venduti in poche ore dopo l’inizio della prevendita di oggi pomeriggio.

Per i rosanero si tratta del secondo tutto esaurito consecutivo in trasferta, dopo quello di settimana scorsa a Monza. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dalla società biancoscudata, anche il resto dei settori dello stadio risultano sold-out, con ulteriori posti residui che saranno messi in vendita domani, 19 marzo, a partire dalle ore 12.3o.


 

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