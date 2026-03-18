Padova-Palermo, settore ospiti già sold-out: tutto esaurito all’Euganeo
Previsto un altro esodo di tifosi del Palermo per la trasferta di sabato 21 marzo in casa del Padova. Come comunicato dalla società biancorossa, è già sold-out il settore ospiti dell’Euganeo in vista dell’importante sfida, con i 1.500 biglietti venduti in poche ore dopo l’inizio della prevendita di oggi pomeriggio.
Per i rosanero si tratta del secondo tutto esaurito consecutivo in trasferta, dopo quello di settimana scorsa a Monza. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dalla società biancoscudata, anche il resto dei settori dello stadio risultano sold-out, con ulteriori posti residui che saranno messi in vendita domani, 19 marzo, a partire dalle ore 12.3o.