Jacopo Segre premiato dal Panathlon Club Palermo: al centrocampista il “Premio Fair Play 2025 al Gesto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Il Jacopo Segre ha ricevuto oggi il prestigioso “Premio Fair Play 2025 al Gesto” assegnato dal Panathlon Club Palermo, in una cerimonia tenutasi nella Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il riconoscimento è stato conferito al centrocampista per il gesto gentile nei confronti della giovane tifosa Alessia, oltre che per i comportamenti esemplari dimostrati sia dentro sia fuori dal campo. L’evento ha sottolineato l’importanza dei valori sportivi come rispetto, correttezza e solidarietà, elementi che Segre incarna con grande impegno.


Il Palermo esprime orgoglio per questo traguardo, che celebra non solo le qualità tecniche del giocatore, ma anche la sua attenzione verso i tifosi e la comunità.

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