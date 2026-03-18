Jacopo Segre premiato dal Panathlon Club Palermo: al centrocampista il “Premio Fair Play 2025 al Gesto”
Il Jacopo Segre ha ricevuto oggi il prestigioso “Premio Fair Play 2025 al Gesto” assegnato dal Panathlon Club Palermo, in una cerimonia tenutasi nella Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana.
Il riconoscimento è stato conferito al centrocampista per il gesto gentile nei confronti della giovane tifosa Alessia, oltre che per i comportamenti esemplari dimostrati sia dentro sia fuori dal campo. L’evento ha sottolineato l’importanza dei valori sportivi come rispetto, correttezza e solidarietà, elementi che Segre incarna con grande impegno.
Il Palermo esprime orgoglio per questo traguardo, che celebra non solo le qualità tecniche del giocatore, ma anche la sua attenzione verso i tifosi e la comunità.