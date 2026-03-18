Serie B: Avellino avanti 1-0 contro il Sudtirol, pari a reti bianche tra Carrarese e Sampdoria dopo i primi 45. I risultati parziali
Si concludono i primi tempi dei match del turno infrasettimanale di Serie BKT, valevole per la 31a giornata di campionato. Va al riposo in vantaggio 1-0 l’Avellino nella gara casalinga contro il Sudtirol: decide al momento la rete di Patierno al 24′. Avanti anche il Pescara sulla Virtus Entella dopo i primi 45 minuti. Gli adriatici vanno negli spogliatoi in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Cagnano e Caligara, entrambe su assist di Lorenzo Insigne. Termina con pari a reti bianche, invece, la prima frazione di gioco tra Sampdoria e Carrarese. Di seguito i risultati parziali:
Avellino-Sudtirol 1-0
Pescara-Virtus Entella 2-0
Carrarese-Sampdoria 0-0