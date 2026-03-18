Serie B: il Frosinone non sbaglia, batte 2-1 il Bari e vola a +4 dal Palermo. La classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Non si ferma il Frosinone, che esce vittorioso dal match casalingo contro il Bari valevole per la 31a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. I ciociari si impongono sul risultato di 2-1, volando a +4 in classifica dal Palermo e accorciando sul secondo posto occupato dal Monza.

Inizia l’incontro nel migliore dei modi la formazione ospite, trovando al 2′ il gol che sblocca il risultato: Rao in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Palmisani.  Non tarda ad arrivare la reazione dei gialloblù, che all’8′ firmano la rete del pari: Fini riceve palla e dalla zona destra dell’area, dopo una serie di finte, infila Cerofolini con un tiro sul primo palo.


Nella ripresa partono meglio i ciociari, trovando la rete del sorpasso: al 52′, rimessa laterale battuta velocemente da Calò, cross rasoterra di esterno sinistro di Fini, Corrado arriva da dietro e insacca con un tiro angolato battendo Cerofolini. I padroni di casa vanno più volti vicini al gol del 3-1, ma riescono ugualmente a portare a casa i tre punti.

Vittoria fondamentale per il Frosinone, che accorcia sul secondo posto occupato dal Monza portandosi a sole 2 lunghezze. I gialloblù mettono una distanza di sicurezza anche da Palermo, volando a +4. Di seguito la classifica live:

LA CLASSIFICA

Venezia — 67

Monza — 64

Frosinone — 62

Palermo — 58

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 42

Cesena — 40

Avellino — 39

Südtirol — 38

Carrarese — 34

Padova — 34

Mantova — 34

Empoli — 33

Sampdoria — 32

Entella — 31

Bari — 31

Spezia — 30

Reggiana — 30

Pescara – 29

 

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