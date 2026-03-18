Serie B: il Frosinone non sbaglia, batte 2-1 il Bari e vola a +4 dal Palermo. La classifica live
Non si ferma il Frosinone, che esce vittorioso dal match casalingo contro il Bari valevole per la 31a giornata del campionato di Serie BKT 2025-26. I ciociari si impongono sul risultato di 2-1, volando a +4 in classifica dal Palermo e accorciando sul secondo posto occupato dal Monza.
Inizia l’incontro nel migliore dei modi la formazione ospite, trovando al 2′ il gol che sblocca il risultato: Rao in area con un tiro di destro sotto la traversa batte Palmisani. Non tarda ad arrivare la reazione dei gialloblù, che all’8′ firmano la rete del pari: Fini riceve palla e dalla zona destra dell’area, dopo una serie di finte, infila Cerofolini con un tiro sul primo palo.
Nella ripresa partono meglio i ciociari, trovando la rete del sorpasso: al 52′, rimessa laterale battuta velocemente da Calò, cross rasoterra di esterno sinistro di Fini, Corrado arriva da dietro e insacca con un tiro angolato battendo Cerofolini. I padroni di casa vanno più volti vicini al gol del 3-1, ma riescono ugualmente a portare a casa i tre punti.
Vittoria fondamentale per il Frosinone, che accorcia sul secondo posto occupato dal Monza portandosi a sole 2 lunghezze. I gialloblù mettono una distanza di sicurezza anche da Palermo, volando a +4. Di seguito la classifica live:
LA CLASSIFICA
Venezia — 67
Monza — 64
Frosinone — 62
Palermo — 58
Catanzaro — 52
Modena — 47
Juve Stabia — 42
Cesena — 40
Avellino — 39
Südtirol — 38
Carrarese — 34
Padova — 34
Mantova — 34
Empoli — 33
Sampdoria — 32
Entella — 31
Bari — 31
Spezia — 30
Reggiana — 30
Pescara – 29