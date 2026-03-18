Serie B: L’Avellino vince 3-2 contro il Sudtirol, la Sampdoria cade a Carrara. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 18, 2026
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Si concludono i match del turno infrasettimanale di Serie BKT, valevoli per la 31a giornata del campionato cadetto, in una serata piena di gol ed emozioni. Arriva una schiacciante vittoria per il Pescara, che si impone sul di 3-0 nel match casalingo contro la Virtus Entella: decidono l’incontro le reti di Cagnano e Caligara nel primo tempo e la rete di Lorenzo Insigne a inizio ripresa. Successo tra le mura amiche anche per la Carrarese, che vince 2-0 sulla Sampdoria grazie ai gol nel secondo tempo di Hasa e Finotto. Match rocambolesco invece quello tra Avellino e Sudtirol, terminato sul risultato di 3-2 in favore dei biancoverdi: decisiva la rete al 80′ di Armando Izzo. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Avellino-Sudtirol 3-2 (24′ Patierno; 52′ Casiraghi; 72′ Besaggio; 75′ Pecorino; 80′ Izzo )


Pescara-Virtus Entella 3-0 ((20′ Cagnano; 43′ Caligara; 56′ Insigne)

Carrarese-Sampdoria 1-0 (63′ Hasa)

LA CLASSIFICA

Venezia — 67

Monza — 64

Frosinone — 62

Palermo — 58

Catanzaro — 52

Modena — 47

Juve Stabia — 42

Cesena — 40

Avellino — 39

Südtirol — 38

Carrarese — 36

Padova — 34

Mantova — 34

Empoli — 33

Sampdoria — 31

Bari — 31

Entella — 31

Spezia — 30

Reggiana — 30

Pescara – 29

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