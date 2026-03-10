Champions League: disfatta Atalanta, il Bayern Monaco vince 6-1. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Screenshot 2026-03-10 225215

Terminano i match di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma per le ore 21.00. Arriva una bruciante sconfitta che sa di disfatta per l’Atalanta, che crolla in casa contro il Bayern Monaco perdendo con il risultato di 6-1. Per i tedeschi tre gol per tempo: Stanisic, Olise e Gnabry nella prima frazione, Jackson, Musiala e nuovamente Olise nella seconda metà di gioco. Rende meno amaro il risultato la rete dei nerazzurri nel finale firmata da Pasalic. Sembra, quindi, ormai compromessa la qualificazione ai quarti di finale per la formazione di Raffaele Palladino, che giocherà la gara di ritorno all’Allianz Arena di Monaco. Vittoria schiacciante anche per l’Atletico Madrid, che si impone per 5-2 sul Tottenham. Di seguito i risultati finali:

Atalanta-Bayern Monaco 1-6 (12′ Stanisic; 22′, 64′ Olise; 25′ Gnabry; 52′ Jackson; 67′ Musiala; 90+3′ Pasalic)


Newcastle-Barcellona 1-0 (86′ Barnes)

Atletico Madrid-Tottenham 5-2 (6′ Llorente; 14′ Griezmann; 15′, 55′ Alvarez; 22′ Le Normand; 26′ Porro; 76′ Solanke)

