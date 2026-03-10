Monza, allenamento a porte aperte in vista della sfida contro il Palermo
Settimana di fuoco in casa Monza, che si prepara ad accogliere il Palermo per lo scontro di alta classifica del campionato cadetto in programma per sabato 14 marzo con calcio di inizio alle ore 17.15.
In vista dell’importante gara, i brianzoli hanno indetto un allenamento a porte aperte per la giornata di domani, mercoledi 11 marzo, alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Silvio Luigi Berlusconi-Monzello. L’ingresso sarà consentito al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Una scelta della società per caricare la squadra e farle sentire tutto il calore dei propri tifosi, in questa settimana di preparazione alla gara con i rosanero, che potrebbe essere cruciale per la promozione in Serie A.