Trevisani non ha dubbi: «Contro il Monza il Palermo non perderà»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
trevisani

In vista del match di sabato tra Palermo e Monza, ha detto la sua sulla sfida di alta classifica del campionato cadetto Riccardo Trevisani, noto telecronista, nel corso del format “Fontana di Trevi, di Cronache di Spogliatoio, rivelando il proprio personale pronostico.

«Sabato andrò a vederla – ha dichiarato -. All’andata finì in maniera abbastanza sorprendente, con lo 0-3 al ‘Barbera’, e non c’è tantissima simpatia tra gli allenatori: mi immagino quindi un clima piuttosto caldo».


E su come finirà l’incontro, Trevisani non ha dubbi: «Il Monza ha preso una bella sveglia a La Spezia, dopo essere stato avanti 2-0. Nel complesso non credo che il Palermo perderà. Pohjanpalo è devastante, ha già segnato 20 gol in campionato».

