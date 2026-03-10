Nocerino: “Dopo 15 anni un emozione incredibile tornare a Palermo”

Certi amori non finiscono mai, come in questo caso tra Antonio Nocerino e il Palermo. Dopo 15 anni dal suo addio, negli scorsi giorni l’ex centrocampista rosanero ha fatto visita alla città e allo stadio “Renzo Barbera”, senza nascondere tutta la sua emozione per questo ritorno.

“Erano passati 15 anni che non ritornavo a Palermo e nel suo meraviglioso stadio e mi è sembrato di non essere mai andato via. Per me è stata un’emozione incredibile perché Palermo per me è casa. Ringrazio i palermitani per il solito affetto vi voglio bene, con affetto Antonio”. Questo il messaggio via social di Nocerino, che ringrazia con il cuore in mano una città che gli ha dato tanto e che lui ha sempre ripagato con grandi prestazioni in campo.



