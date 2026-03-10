Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la svolta contro le big”

I Rosa vogliono vincere il primo scontro diretto

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Sanità & Mafia, il grande intreccio”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fiducia al Max”

Prima pagina Tuttosport: “Dea d’Italia vai”

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Trump: la guerra sta per finire”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, 3.000 tifosi a Monza”

Prima pagina Repubblica Palermo: “Disuguaglianze, flop della spesa”

Prima pagina Giornale di Sicilia: “I rosanero soffrono ma vincono”

Prima pagina Corriere dello Sport: “La legge di Pohjanpalo”

Prima pagina Tuttosport: “StraMilan”

Prima pagina Repubblica Palermo: “La stangata della benzina. I siciliani pagano più di tutti”

Prima pagina Giornale di Sicilia: “Calcio, il Palermo oggi sfida la Carrarese per sfatare la sindrome delle trasferte”

Prima pagina Corriere dello Sport: “Madonnina, che derby”

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Monza per sfatare il tabù scontri diretti: Inzaghi cerca il colpo che vale la Serie A”

Giornale di Sicilia: “Palermo, tre partite per cambiare il campionato: Monza primo snodo prima della sosta”

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo, sfida sulla fascia: Pierozzi contro Azzi nel duello che può decidere la partita”

Giornale di Sicilia: “Monza-Palermo. Febbre alle stelle, tifosi scatenati”

Corriere dello Sport: “Monza, test verità contro il Palermo: Bianco ritrova Azzi e Ravanelli, ma resta il dubbio Hernani”

