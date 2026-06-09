Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale a peso d’Oro”

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Domani il via

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dall’Ucraina all’Iran. Le guerre senza fine”

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Coda, addio alla Samp: «Se gioco per la A arrivo a 160 gol. Record? Pohjanpalo…»

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Repubblica: “Palermo, rivoluzione offensiva per Inzaghi. Tramoni torna d’attualità, Moreo e Sanabria tra le opzioni”

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