Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, rispunta Moreo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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Tanti i nomi che girano per l’attacco dei rosanero

Altre notizie

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il futuro passa dal Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “In ansia per Sinner”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa sul serio e punta su Cassandro e Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un campo largo fino ad Agrigento”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, vai con Diaz”

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Prima pagina Tuttosport: “Sembra Ayrton”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dall’Ucraina all’Iran. Le guerre senza fine”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fenomeno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Kimi five”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il Palermo si lancia su Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che forza ragazzi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Amat, l’esercito degli inabili”

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Ultimissime

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Corriere dello Sport: “Atalanta su Jashari, Como vicino a Kaiki. Liberali conteso da quattro club”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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Corriere dello Sport: “Nesta riparte da Avellino, Artistico primo obiettivo. Catanzaro, Bignotti nuovo dg e Polito verso la conferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (114) confente Dalle Mura Giorgini palumbo johnsen

Corriere dello Sport: “Juve Stabia, ore decisive per il futuro: oggi il giorno della verità sulla proprietà”

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PALERMO MELITA 5-1 (105) Bovo

Corriere dello Sport: “Palermo Primavera, Del Grosso verso l’addio: Bovo in pole per la panchina”

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Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Corriere dello Sport: “Palermo, torna l’idea Moreo. Inzaghi ritroverebbe uno dei suoi fedelissimi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026