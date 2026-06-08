Prima pagina Tuttosport: “In ansia per Sinner”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Esami all’ospedale

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il futuro passa dal Barbera”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa sul serio e punta su Cassandro e Trimboli”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un campo largo fino ad Agrigento”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, vai con Diaz”

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Prima pagina Tuttosport: “Sembra Ayrton”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dall’Ucraina all’Iran. Le guerre senza fine”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fenomeno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Kimi five”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “Il Palermo si lancia su Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 7, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Che forza ragazzi”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Amat, l’esercito degli inabili”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa e le star a Bagheria. Bufera sui media inglesi”

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Tuttosport: “Modena attacca, c’è Brunori. Palermo-Moreo, tutte le trattative del giorno in Serie B”

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Radici agrigentine, crescita a Palermo e trionfo con l’Ascoli: Rizzo Pinna si prende la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Baldini saluta l’Italia: ‘I giovani sono pronti’. Mancini e Conte restano i favoriti per la panchina azzurra”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Tomei: «Ascoli è speciale. Dopo la delusione abbiamo continuato a divertirci e vincere»”

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Gazzetta dello Sport: “Serie B, settimana decisiva per le panchine: Calabro verso il Padova, Pisa in attesa di Zanetti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026