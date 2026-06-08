Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il futuro passa dal Barbera”

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La società rosanero lavora al nuovo stadio

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo fa sul serio e punta su Cassandro e Trimboli”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Dall’Ucraina all’Iran. Le guerre senza fine”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fenomeno”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Kimi five”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Amat, l’esercito degli inabili”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa e le star a Bagheria. Bufera sui media inglesi”

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Prima pagina Tuttosport: “Giovane Italia sei una risorsa”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Dua Lipa, Palermo è un set. La favola e la protesta”

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Corriere dello Sport: “Sampdoria, Branco e Velázquez in pole. Pisa, ufficiale l’addio a Hiljemark: corsa a tre per la panchina”

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Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Pigliacelli per Nesta. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

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Corriere dello Sport: “Palermo, pioggia d’oro sul Barbera”

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